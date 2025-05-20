Короткочасні дощі та грози: чого очікувати українцям від погоди у вівторок
Київ • УНН
20 травня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, короткочасні дощі, а вдень грози у багатьох областях. Температура вдень коливатиметься від 12 до 17 градусів.
У вівторок, 20 травня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
Синоптики прогнозують короткочасні дощі (у західних та північних областях місцями); у південних, східних, більшості центральних та Сумській областях вдень грози.
Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, на півдні та південному сході країни місцями пориви 15-20 м/с. Температура ... вдень 12-17°, в Карпатах 5-10°
У Києві та області у вівторок буде хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура повітря - 15-17°.
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