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Меморандум про мир між Україною та рф передбачатиме припинення вогню - Зеленський
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Короткочасні дощі та грози: чого очікувати українцям від погоди у вівторок

Київ • УНН

 • 810 перегляди

20 травня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, короткочасні дощі, а вдень грози у багатьох областях. Температура вдень коливатиметься від 12 до 17 градусів.

Короткочасні дощі та грози: чого очікувати українцям від погоди у вівторок

У вівторок, 20 травня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

Синоптики прогнозують короткочасні дощі (у західних та північних областях місцями); у південних, східних, більшості центральних та Сумській областях вдень грози.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, на півдні та південному сході країни місцями пориви 15-20 м/с. Температура ... вдень 12-17°, в Карпатах 5-10°

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у вівторок буде хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура повітря - 15-17°.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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