Кратковременные дожди и грозы: чего ожидать украинцам от погоды во вторник
Киев • УНН
20 мая в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, а днем грозы во многих областях. Температура днем будет колебаться от 12 до 17 градусов.
Во вторник, 20 мая, в Украине будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
Синоптики прогнозируют кратковременные дожди (в западных и северных областях местами); в южных, восточных, большинстве центральных и Сумской областях днем грозы.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, на юге и юго-востоке страны местами порывы 15-20 м/с. Температура ... днем 12-17°, в Карпатах 5-10°
В Киеве и области во вторник будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха - 15-17°.
Всемирный день пчел, банковских работников и травматологов: что еще отмечают 20 мая20.05.25, 06:30 • 1082 просмотра