Кратковременные дожди и грозы: чего ожидать украинцам от погоды во вторник

Во вторник, 20 мая, в Украине будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

Синоптики прогнозируют кратковременные дожди (в западных и северных областях местами); в южных, восточных, большинстве центральных и Сумской областях днем грозы.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, на юге и юго-востоке страны местами порывы 15-20 м/с. Температура ... днем 12-17°, в Карпатах 5-10° - говорится в сообщении.

В Киеве и области во вторник будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха - 15-17°.

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