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Бельгія планує передати F-16 Україні раніше терміну та розглядає участь у миротворчій місії

Київ • УНН

 • 940 перегляди

Бельгія планує передати Україні винищувачі F-16 раніше терміну. Також розглядається можливість відправки миротворців у межах Коаліції охочих після припинення вогню.

Бельгія планує передати F-16 Україні раніше терміну та розглядає участь у миротворчій місії

Бельгія планує передати Україні винищувачі F-16 раніше запланованого терміну. Крім того, країна розглядає можливість відправки миротворців у межах так званої Коаліції охочих. Про це перед початком засідання Ради ЄС у справах оборони та закордонних справ заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен, передає УНН.

Деталі

Бельгія буде орієнтована на майбутнє, коли ми говоримо про Коаліцію охочих. І в цьому також є дуже гарний момент. Ми будемо і залишатимемося в Коаліції щодо F-16. І ми намагатимемося поставити F-16 навіть раніше встановленої дати. Так що це також хороша новина, я думаю - зазначив Франкен.

За його словами, на рівні міністрів оборони та начальників штабів вже діє робоча група, яку координують Велика Британія та Франція. Вона розробляє детальний план дій для Коаліції охочих, що має оперативно почати роботу після припинення вогню.

Як тільки припиниться вогонь, ми зможемо негайно діяти з коаліцією бажаючих на європейській землі на українській землі. Тому я думаю, що дуже важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну і щоб Україна знала, що вона може розраховувати на Європу

- зазначив міністр.

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