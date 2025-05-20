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Бельгия планирует передать F-16 Украине раньше срока и рассматривает участие в миротворческой миссии

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Бельгия планирует передать Украине истребители F-16 раньше срока. Также рассматривается возможность отправки миротворцев в рамках Коалиции желающих после прекращения огня.

Бельгия планирует передать F-16 Украине раньше срока и рассматривает участие в миротворческой миссии

Бельгия планирует передать Украине истребители F-16 раньше запланированного срока. Кроме того, страна рассматривает возможность отправки миротворцев в рамках так называемой Коалиции желающих. Об этом перед началом заседания Совета ЕС по делам обороны и иностранных дел заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен, передает УНН.

Детали

Бельгия будет ориентирована на будущее, когда мы говорим о Коалиции желающих. И в этом тоже есть очень хороший момент. Мы будем и останемся в Коалиции по F-16. И мы постараемся поставить F-16 даже раньше установленной даты. Так что это тоже хорошая новость, я думаю - отметил Франкен.

По его словам, на уровне министров обороны и начальников штабов уже действует рабочая группа, которую координируют Великобритания и Франция. Она разрабатывает детальный план действий для Коалиции желающих, которая должна оперативно начать работу после прекращения огня.

Как только прекратится огонь, мы сможем немедленно действовать с коалицией желающих на европейской земле на украинской земле. Поэтому я думаю, что очень важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину и чтобы Украина знала, что она может рассчитывать на Европу

- отметил министр.

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