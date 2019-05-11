В Австралии пилот 40 минут вел самолет без сознания
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В Австралии пилот-стажер во время учебного полета 40 минут летел без сознания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АВС.
Такая информация пришла из местного бюро транспортной безопасности (ATSB).
Инцидент произошел в начале марта. Ученик летной школы Аделаиды выполнял тренировочный рейс из аэропорта Порт-Огаста в аэропорт Парафилд на четырехместном самолете Diamond DA40.
Как пояснили в ATSB, стажер почувствовал головную боль и включил автопилот. Примерно через 40 минут полета он лишился сознания еще на 40 минут — диспетчеры не могли установить с ним контакт. В итоге стажер пришел в себя и с помощью диспетчеров смог успешно посадить самолет.
Из сообщения ATSB неясно, уснул ли пилот, или действительно потерял сознание, уточняет ABC.
Отмечается, что накануне полета он "беспокойно спал" и не смог отдохнуть и что он только приходил в себя после простуды. Кроме того, перед рейсом ученик не смог позавтракать, а во время полета съел только шоколадный батончик.
Напомним, вероятно, из-за усталости диспетчера в апреле в небе Литвы могло произойти столкновения трех пассажирских самолетов. В связи с инцидентом начато расследование.