В Австралії пілот 40 хвилин керував літаком без свідомості

Така інформація надійшла з місцевого бюро транспортної безпеки (ATSB).

Інцидент стався на початку березня. Учень льотної школи Аделаїди виконував тренувальний рейс з аеропорту Порт-Огаста в аеропорт Парафілд на чотиримісному літаку Diamond DA40.

Як пояснили в ATSB, стажер відчув головний біль і ввімкнув автопілот. Приблизно через 40 хвилин польоту він знепритомнів ще 40 хвилин диспетчери не могли встановити з ним контакт. В результаті стажер прийшов в себе і за допомогою диспетчерів зміг успішно посадити літак.

З повідомлення ATSB неясно, чи заснув пілот, або дійсно втратив свідомість, уточнює ABC.

Напередодні польоту він "неспокійно спав" і не зміг відпочити і що він тільки приходив до тями після застуди. Крім того, перед рейсом учень не зміг поснідати, а під час польоту з'їв тільки шоколадний батончик.

Нагадаємо, ймовірно, через втому диспетчера в квітні в небі Литви могло статися зіткнення трьох пасажирських літаків. У зв'язку з інцидентом розпочато розслідування.