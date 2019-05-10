У небі над Литвою ледь не зіткнулися 3 пасажирські літаки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Імовірно, через втому диспетчера в квітні в небі Литви могло статися зіткнення трьох пасажирських літаків. У зв'язку з інцидентом розпочато розслідування. Про це повідомляє УНН з посиланням на delfi.lt і портал 15min.lt.
За даними порталу, увечері 19 квітня цивільні літаки летіли в небі над Литвою на однаковій висоті - 11 кілометрів. Літак польської авіакомпанії LOT летів з Варшави до Таллінна, літак турецької авіакомпанії Corendon віз відпочивальників з фінського міста Оулу в Ханью на Криті, а літак туніської авіакомпанії Nouvelair летів з Гельсінкі в місто Монастір в Тунісі.
Приблизно над територією Маріямполе повітряні шляхи літаків перетнулися. Диспетчер авіаційного контролю в такому разі повинен був дати вказівку змінити висоту польоту, однак в силу поки невідомих причин така інформація передана не була.
Інцидент стався нібито через втому диспетчера польотів, а уникнути авіакатастрофи вдалося завдяки тому, що спрацювала система попередження літаків TCAS, після чого літаки спішно змінили висоту польоту і не зіткнулися.
Про цей випадок проінформовані всі відповідальні структури - Європейське агентство авіаційної безпеки, Агентство транспортних компетенцій і відповідальні особи Міністерства юстиції Литви. Триває розслідування інциденту.
Нагадаємо, слідчий комітет РФ назвав основні версії авіакатастрофи в Шереметьєво - недостатня кваліфікація пілотів і диспетчерів, несправність літака або несприятливі метеоумови.