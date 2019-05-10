У небі над Литвою ледь не зіткнулися 3 пасажирські літаки

КИЇВ. 11 травня. УНН. Імовірно, через втому диспетчера в квітні в небі Литви могло статися зіткнення трьох пасажирських літаків. У зв'язку з інцидентом розпочато розслідування. Про це повідомляє УНН з посиланням на delfi.lt і портал 15min.lt.