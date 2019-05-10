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В небе над Литвой чуть не столкнулись 3 пассажирских самолета

В небе над Литвой чуть не столкнулись 3 пассажирских самолета

Киев  •  УНН

 • 67247 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Предположительно, из-за усталости диспетчера в апреле в небе Литвы могло произойти столкновение трех самолетов. В связи с инцидентом начато расследование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на delfi.lt и портал 15min.lt.

По данным портала, вечером 19 апреля гражданские самолеты летели в небе над Литвой на одинаковой высоте - 11 километров. Самолет польской авиакомпании LOT летел из Варшавы в Таллинн, самолет турецкой авиакомпании Corendon вез отдыхающих из финского города Оулу в Ханью на Крите, а самолет тунисской авиакомпании Nouvelair летел из Хельсинки в город Монастир в Тунисе.

Примерно над территорией самоуправления Мариямполе воздушные пути самолетов пересеклись. Диспетчер авиационного контроля в таком случае должен был дать указание изменить высоту полета, однако в силу пока неизвестных причин такая информация передана не была.

Инцидент произошел предположительно из-за усталости диспетчера полетов, а избежать авиакатастрофы удалось благодаря тому, что сработала система предупреждения самолетов TCAS, после чего самолеты спешно изменили высоту полета и не столкнулись.

Об этом случае проинформированы все ответственные структуры - Европейское агентство авиационной безопасности, Агентство транспортных компетенций и ответственные лица Министерства юстиции Литвы. Продолжается расследование инцидента.

Напомним, следственный комитет РФ назвал основные версии авиакатастрофы в Шереметьево — недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, неисправность самолета или неблагоприятные метеоусловия.

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