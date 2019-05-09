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В Австралии напечатали с ошибкой 46 миллионов банкнот номиналом в 50 долларов

В Австралии напечатали с ошибкой 46 миллионов банкнот номиналом в 50 долларов

Киев  •  УНН

 • 35174 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Резервный банк Австралии (РБА) подтвердил, что 46 миллионов новых австралийских банкнот в 50 долларов изготовлены с опечаткой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Новая и улучшенная банкнота достоинством 50 долларов была выпущена в октябре прошлого года с множеством новых технологий, разработанных для улучшения доступности и предотвращения подделок.

На желтой банкноте есть опечатка в слове responsibility (ответственность – англ.).

В четверг пресс-секретарь РБА заявил, что банк "знает об этом, и орфография будет исправлена в следующем тираже".

Австралия была первой страной, которая использовала полимерные банкноты, которые были изобретены CSIRO и представлены в 1988 году. По сравнению с бумажными банкнотами полимер обладает повышенной долговечностью и безопасностью и упрощает включение функций, помогающих людям с нарушениями зрения.

Новые 50 долларов имеют тактильную особенность в виде четырех выпуклостей на банкноте, чтобы помочь людям ее идентифицировать.

Банкнота в 50 долларов является самой распространенной в Австралии.

Обновленные банкноты в 5 и 10 долларов уже выпущены, а новые 20 долларов запланированы на октябрь этого года.

Напомним, центробанки стран ЕС полностью прекратили эмиссию банкнот номиналом в 500 евро.

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