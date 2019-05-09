В Австралии напечатали с ошибкой 46 миллионов банкнот номиналом в 50 долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Резервный банк Австралии (РБА) подтвердил, что 46 миллионов новых австралийских банкнот в 50 долларов изготовлены с опечаткой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Новая и улучшенная банкнота достоинством 50 долларов была выпущена в октябре прошлого года с множеством новых технологий, разработанных для улучшения доступности и предотвращения подделок.
На желтой банкноте есть опечатка в слове responsibility (ответственность – англ.).
В четверг пресс-секретарь РБА заявил, что банк "знает об этом, и орфография будет исправлена в следующем тираже".
Австралия была первой страной, которая использовала полимерные банкноты, которые были изобретены CSIRO и представлены в 1988 году. По сравнению с бумажными банкнотами полимер обладает повышенной долговечностью и безопасностью и упрощает включение функций, помогающих людям с нарушениями зрения.
Новые 50 долларов имеют тактильную особенность в виде четырех выпуклостей на банкноте, чтобы помочь людям ее идентифицировать.
Банкнота в 50 долларов является самой распространенной в Австралии.
Обновленные банкноты в 5 и 10 долларов уже выпущены, а новые 20 долларов запланированы на октябрь этого года.
Напомним, центробанки стран ЕС полностью прекратили эмиссию банкнот номиналом в 500 евро.