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В Австралії надрукували з помилкою 46 мільйонів банкнот номіналом в 50 доларів

В Австралії надрукували з помилкою 46 мільйонів банкнот номіналом в 50 доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Резервний банк Австралії (РБА) підтвердив, що 46 мільйонів нових австралійських банкнот в 50 доларів виготовлені з помилкою. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Нова і поліпшена банкнота номіналом 50 доларів була випущена в жовтні минулого року з безліччю нових технологій, розроблених для поліпшення доступності та запобігання підробок.

На жовтій банкноті є помилка в слові responsibility (відповідальність - англ.).

У четвер прес-секретар РБА заявив, що банк "знає про це, і орфографія буде виправлена в наступному тиражі".

Австралія була першою країною, що використала полімерні банкноти, які були винайдені CSIRO і представлені в 1988 році. У порівнянні з паперовими банкнотами полімер має підвищену довговічність і безпеку і спрощує включення функцій, які допомагають людям з вадами зору.

Нові 50 доларів мають тактильну особливість у вигляді чотирьох опуклостей на банкноті, щоб допомогти людям її ідентифікувати.

Банкнота в 50 доларів є найпоширенішою в Австралії.

Оновлені банкноти в 5 і 10 доларів вже випущені, а нові 20 доларів заплановані на жовтень цього року.

Нагадаємо, центробанки країн ЄС повністю припинили емісію банкнот номіналом в 500 євро.

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