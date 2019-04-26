В Євросоюзі припинили випускати купюри номіналом 500 євро
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Центробанки країн ЄС повністю припинили емісію банкнот номіналом в 500 євро. Про це в п'ятницю повідомило агентство Bloomberg, передає УНН.
За даними видання, майже всі країни єврозони припинили випускати банкноти в 500 євро в січні, але Німеччина і Австрія могли продовжувати емісію до 26 квітня.
Виведення купюри з обігу пов'язане з тим, що такі великі гроші все частіше використовувалися не в роздрібній торгівлі, а в кримінальних цілях. Нерідко такі банкноти використовувалися для тіньових грошових операцій - фінансування тероризму та оплати наркотрафіку.
Відзначається, що банкноти в 500 євро як і раніше можна буде використовувати як засіб платежу, вони також будуть циркулювати в комерційних банках.
За даними Європейського центрального банку, в січні в обігу перебували 521 млн таких купюр на загальну суму в 260,5 млрд євро. У цілому на банкноти номіналом у 500 євро припадало 20% сумарної вартості всіх наявних євро в світі.
Випуск банкнот у 500 євро тривав 17 років - з 1 січня 2002, коли євро вперше був введений в готівковий обіг.
Як повідомляв УНН, у порівнянні з початком року в Україні стало менше готівкових коштів на 24,7 млрд грн.