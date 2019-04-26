В Евросоюзе прекратили выпускать купюры номиналом 500 евро
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Центробанки стран ЕС полностью прекратили эмиссию банкнот номиналом в 500 евро. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg, передает УНН.
По данным издания, почти все страны еврозоны прекратили выпускать банкноты в 500 евро в январе, но Германия и Австрия могли продолжать эмиссию до 26 апреля.
Вывод купюры из обращения связано с тем, что такие большие деньги все чаще использовались не в розничной торговле, а в криминальных целях. Нередко такие банкноты использовались для теневых денежных операций - финансирование терроризма и оплаты наркотрафика.
Отмечается, что банкноты в 500 евро по-прежнему можно будет использовать как средство платежа, они также будут циркулировать в коммерческих банках.
По данным Европейского центрального банка, в январе в обращении находились 521 млн таких купюр на общую сумму в 260,5 евро. В целом на банкноты номиналом в 500 евро приходилось 20% суммарной стоимости всех наличных евро в мире.
Выпуск банкнот в 500 евро длился 17 лет - с 1 января 2002 года, когда евро впервые был введен в наличное обращение.
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