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В Евросоюзе прекратили выпускать купюры номиналом 500 евро

В Евросоюзе прекратили выпускать купюры номиналом 500 евро

Киев  •  УНН

 • 20819 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Центробанки стран ЕС полностью прекратили эмиссию банкнот номиналом в 500 евро. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg, передает УНН.

По данным издания, почти все страны еврозоны прекратили выпускать банкноты в 500 евро в январе, но Германия и Австрия могли продолжать эмиссию до 26 апреля.

Вывод купюры из обращения связано с тем, что такие большие деньги все чаще использовались не в розничной торговле, а в криминальных целях. Нередко такие банкноты использовались для теневых денежных операций - финансирование терроризма и оплаты наркотрафика.

Отмечается, что банкноты в 500 евро по-прежнему можно будет использовать как средство платежа, они также будут циркулировать в коммерческих банках.

По данным Европейского центрального банка, в январе в обращении находились 521 млн таких купюр на общую сумму в 260,5 евро. В целом на банкноты номиналом в 500 евро приходилось 20% суммарной стоимости всех наличных евро в мире.

Выпуск банкнот в 500 евро длился 17 лет - с 1 января 2002 года, когда евро впервые был введен в наличное обращение.

Как сообщал В НН, по сравнению с началом года в Украине стало меньше наличных средств на 24,7 млрд грн.

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