В Австралии акула напала на человека
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Акула атаковала 36-летнего мужчины у побережья города Намбакка-Хедс к северу от Сиднея. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал SBS.
По данным службы спасения на водах штата Новый Южный Уэльс, пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.
“В момент нападения акулы 36-летний мужчина катался на серфе на северо пляже Намбакка-Хедс, хищник схватил его за ногу и сорвал с доски. Мужчину спасли серферы, которые катались вблизи, что и отогнали акулу, вытащили пострадавшего из воды и оказали ему первую помощь до прибытия спасателей”, — сообщила Донна Уишарат, представитель службы спасения штата.
Главный инспектор службы скорой помощи Нового Южного Уэльса Брайан Парселл сказал, что пострадавший мужчина получил несколько глубоких рваных ран ноги и потерял много крови.
“Когда парамедики прибыли на место, они зафиксировали большую кровопотерю у пострадавшего и провели на месте переливания крови, а затем на вертолете доставили пациента в больницу Джона Хантера в Ньюкасле. Состояние мужчины довольно тяжелое, но медикам удалось его стабилизировать”, — рассказал Парселл.
По информации полиции штата, все городские пляжи Намбакка-Хедс закрыты для посещения. Береговая охрана закрыла также районы побережья за пределами города. Над окружающими водами ведется воздушное патрулирование.
“В последние три месяца спасатели Австралии зафиксировали более 10 случаев нападения акул на людей”, — добавляется в российском издании ТАСС.
Ранее УНН уже сообщал о другой атаке акулы на 43-летнего мужчины в Австралии, у побережья города Баллина (штат Новый Южный Уэльс).