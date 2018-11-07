В Австралії серфер відбився від акули, яка напала на нього

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Акула атакувала 43-річного чоловіка біля узбережжя міста Балліна (штат Новий Південний Уельс). Про це повідомив австралійський національний канал SBS, передає УНН.

За даними поліції штату Новий Південний Уельс, зараз постраждалий чоловік знаходиться в лікарні, його стан медики характеризують як стабільний.

“Потерпілий займався серфінгом в бухті Балліна рано вранці, коли на нього напала акула. Півтораметровий хижак схопив чоловіка за ногу і зірвав з дошки”, — повідомив мер міста Девід Райт. Незважаючи на отримані травми, серферу вдалося відлякати акулу за допомогою дошки і вибратися на берег, де йому надали першу допомогу і доставили в госпіталь.

За інформацією поліції штату, всі міські пляжі Балліна закриті для відвідування. Також берегова охорона обмежила відвідування місць відпочинку і за межами міста.

Це четвертий напад акул на людей біля східного узбережжя Австралії за останні два місяці. Раніше хижаки нападали на відпочиваючих біля узбережжя острова Уітсанді. Так, 20 вересня постраждали 46-річна жінка і дівчинка 12 років, обох медикам вдалося врятувати. 6 листопада акула атакувала 33-річного чоловіка, який від отриманих травм помер.

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