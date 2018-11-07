В Австралии серфер отбился от акулы, которая напала на него
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Акула атаковала 43-летнего мужчины у побережья города Баллина (штат Новый Южный Уэльс). Об этом сообщил австралийский национальный канал SBS, передает УНН.
По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, сейчас пострадавший мужчина находится в больнице, его состояние медики характеризуют как стабильное.
“Пострадавший занимался серфингом в бухте Баллины рано утром, когда на него напала акула. Полутораметровый хищник схватил мужчину за ногу и сдернул с доски”, — сообщил мэр города Дэвид Райт. Несмотря на полученные травмы, серферу удалось отпугнуть акулу при помощи доски и выбраться на берег, где ему оказали первую помощь и доставили в госпиталь.
По информации полиции штата, все городские пляжи Баллины закрыты для посещения. Также береговая охрана ограничила посещение мест отдыха и за пределами города.
Это четвертое нападение акул на людей у восточного побережья Австралии за последние два месяца. Ранее хищники нападали на отдыхающих у побережья острова Уитсандей. Так, 20 сентября пострадали 46-летняя женщина и девочка 12 лет, обеих медикам удалось спасти. 6 ноября акула атаковала 33-летнего мужчину, который от полученных травм скончался.