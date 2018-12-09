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В Австралії акула напала на людину

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Акула атакувала 36-річного чоловіка біля узбережжя міста Намбакка-Хедс на північ від Сіднея. Про це повідомляє УНН із посиланням на телеканал SBS.

В Австралії акула напала на людину

За даними служби порятунку на водах штату Новий Південний Уельс, потерпілий знаходиться в лікарні у важкому стані.

"У момент нападу акули 36-річний чоловік катався на серфі на північному пляжі Намбакка-Хедс, хижак схопив його за ногу і зірвав з дошки. Чоловіка врятували серфери, що каталися поблизу, які відігнали акулу, витягли постраждалого з води і надали йому першу допомогу до прибуття рятувальників", - повідомила Донна Уішарат, представник служби порятунку штату.

Головний інспектор служби швидкої допомоги Нового Південного Уельсу Брайан Парселл сказав, що постраждалий чоловік отримав кілька глибоких рваних ран ноги і втратив багато крові.

"Коли парамедики прибули на місце, вони зафіксували велику крововтрату у потерпілого і провели на місці переливання крові, а потім на вертольоті доставили пацієнта в лікарню Джона Хантера в Ньюкаслі. Стан чоловіка досить важкий, але медикам вдалося його стабілізувати", - розповів Парселл.

За інформацією поліції штату, всі міські пляжі Намбакка-Хедс закриті для відвідування. Берегова охорона закрила також райони узбережжя за межами міста. Над навколишніми водами ведеться повітряне патрулювання.

"В останні три місяці рятувальники Австралії зафіксували понад 10 випадків нападу акул на людей", - додається у російському виданні ТАСС.

Раніше УНН вже повідомляв про іншу атаку акули на 43-річного чоловіка в Австралії, біля узбережжя міста Балліна (штат Новий Південний Уельс).

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