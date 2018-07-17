В авиакомпании назвали причину крушения Boeing на Кубе

“После того, как были получены данные самописца и регистраторы полетной информации самолета, была проведена реконструкция полета на симуляторе, чтобы воспроизвести все действия, которые выполнял экипаж до момента катастрофы, — говорится в документе. — Эти данные показывают, что пилоты выполняли взлет под очень резким углом, что привело к потере подъемной силы и, как следствие, падение самолета”.

Официальных результатов расследования инцидента пока обнародовано не было.

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После трагедии в Гаване деятельность Global Air была приостановлена ​​властями Мексики на время проведения внеплановой проверки. Родригес признал это решение “незаконным”.

Компания менее чем за месяц до авиакатастрофы передала лайнер в аренду вместе с экипажем кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion. Последнюю перед катастрофой проверку самолет, выпущенный в 1979 году, прошел в ноябре 2017 года, получив сертификат летной годности.

Напомним, Boeing 737 разбился 18 мая практически сразу после вылета из аэропорта Гаваны имени Хосе Марти. Boeing 737, арендованный кубинской авиакомпанией Cubana de Aviacion в мексиканской Global Air совершал внутренний рейс по маршруту Гавана — Ольгин. Самолет упал в сельскохозяйственной зоне между аэропортом и городом Сантьяго-де-Лас-Вегас, примерно в 20 км к югу от Гаваны.

Сначала в авиакатастрофе выжили три женщины. За их жизнь боролись более двадцати врачей различных специальностей, однако две пациентки несмотря на все усилия умерли в больнице. При крушении самолета в общей сложности погибли 112 человек, в том числе пять детей и 11 иностранцев.