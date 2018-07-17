В авіакомпанії назвали причину аварії Boeing на Кубі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Директор компанії Global Air заявив, що людський фактор став причиною катастрофи Boeing 737-201 у Гавані Кубі 18 травня поточного року. Така думка міститься в оприлюдненій у понеділок заяві очільника авіакомпанії Мануеля Родрігеса Кампо, якій належав лайнер, інформує УНН з посиланням на El Financiero.
“Після того, як були отримані дані самописця і реєстратори польотної інформації літака, була проведена реконструкція польоту на симуляторі, щоб відтворити усі дії, які виконував екіпаж до моменту катастрофи, — йдеться в документі. — Ці дані показують, що пілоти виконували зліт під дуже різким кутом, що призвело до втрати підйомної сили і, як наслідок, падіння літака”.
Офіційних результатів розслідування інциденту поки оприлюднено не було.
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Після трагедії в Гавані діяльність Global Air була припинена владою Мексики на час проведення позапланової перевірки. Родрігес визнав це рішення “незаконним”.
Компанія менш ніж за місяць до авіакатастрофи передала лайнер в оренду разом з екіпажем кубинської авіакомпанії Cubana de Aviacion. Останню перед катастрофою перевірку літак, випущений в 1979 році, пройшов у листопаді 2017 року, отримавши сертифікат льотної придатності.
Нагадаємо, Boeing 737 розбився 18 травня практично відразу після вильоту з аеропорту Гавани імені Хосе Марті. Boeing 737, орендований кубинської авіакомпанією Cubana de Aviacion у мексиканській Global Air, здійснював внутрішній рейс за маршрутом Гавана — Ольгін. Літак впав у сільськогосподарській зоні між аеропортом і містом Сантьяго-де-Лас-Вегас, приблизно у 20 км на південь від Гавани.
Спочатку в авіакатастрофі вижили три жінки. За їх життя боролися більше двадцяти лікарів різних спеціальностей, однак дві пацієнтки попри усі зусилля померли у лікарні. Під час аварії літака в цілому загинули 112 осіб, у тому числі п’ять дітей і 11 іноземців.