В штабе АТО опровергли заявление "ДНР" о якобы сбитом беспилотнике ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В штабе АТО опровергли информацию о беспилотном летательном аппарате, что якобы принадлежит Вооруженным Силам Украины, сбит боевиками так называемой "ДНР" вблизи Донецка. Об этом в комментарии УНН сообщил спикер штаба АТО Василий Лабай.
Отметим, ранее в некоторых русскоязычных СМИ появилась информация о том, что якобы беспилотник, что принадлежит украинским Вооруженным Силам, был сбит 11 ноября в районе поселка Пески боевиками из "ДНР".
"Я не подтверждаю эту информацию", - прокомментировал представитель заявления российских СМИ.
По его словам, эта и подобная ложная информация используется с единственной целью - чтобы "дискредитировать Вооруженные Силы Украины в глазах мирового сообщества".
"Силы АТО продолжают придерживаться минских договоренностей, огонь открывают только в тех случаях, когда есть угроза жизни наших военнослужащих из пехотного вооружения, то есть с такого которое не запрещено минскими договоренностями - для такого вооружения беспилотники не нужны", - сказал В.Лабай.
Отметим также, что применение сторонами конфликта беспилотных летательных аппаратов на линии соприкосновения запрещено минского соглашениями.