В штабе АТО опровергли заявление "ДНР" о якобы сбитом беспилотнике ВСУ

Отметим, ранее в некоторых русскоязычных СМИ появилась информация о том, что якобы беспилотник, что принадлежит украинским Вооруженным Силам, был сбит 11 ноября в районе поселка Пески боевиками из "ДНР".

"Я не подтверждаю эту информацию", - прокомментировал представитель заявления российских СМИ.

По его словам, эта и подобная ложная информация используется с единственной целью - чтобы "дискредитировать Вооруженные Силы Украины в глазах мирового сообщества".

"Силы АТО продолжают придерживаться минских договоренностей, огонь открывают только в тех случаях, когда есть угроза жизни наших военнослужащих из пехотного вооружения, то есть с такого которое не запрещено минскими договоренностями - для такого вооружения беспилотники не нужны", - сказал В.Лабай.

Отметим также, что применение сторонами конфликта беспилотных летательных аппаратов на линии соприкосновения запрещено минского соглашениями.