У штабі АТО спростували заяву "ДНР" про нібито збитий безпілотник ЗСУ

Зазначимо, раніше в деяких російськомовних ЗМІ з’явилась інформація про те, що нібито безпілотник, що належить українським Збройним Силам, був збитий 11 листопада в районі селища Піски бойовиками з "ДНР".

"Я не підтверджую цю інформацію", - прокоментував речник заяви російських ЗМІ.

За його словами, ця та подібна неправдива інформація використовується з єдиною метою – щоб "дискредитувати Збройні Сили України в очах світової спільноти".

"Сили АТО продовжують дотримуватись мінських домовленостей, вогонь у відповідь відкривають лише у тих випадках, коли є загроза життю наших військовослужбовців із піхотного озброєння, тобто із такого яке не заборонене Мінськими домовленостями – для такого озброєння безпілотники не потрібні", - сказав В.Лабай.

Зазначимо також, що застосування сторонами конфлікту безпілотних літальних апаратів на лінії зіткнення заборонено Мінськими угодами.