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В Астане освободили всех заложников в банке, злоумышленника обезвредили

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 июня. УНН. Правоохранители Казахстана обезвредили злоумышленника, который взял заложников в банке в Астане, все люди, которые были в учреждении, освобождены. Об этом сообщили в МВД страны в воскресенье, пишет УНН.

В Астане освободили всех заложников в банке, злоумышленника обезвредили

Детали

"Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Все заложники освобождены! Заложников освободили после штурма полиции. Всех сотрудников вывели. Захватчик обезврежен!" - сообщили в МВД Казахстана в Telegram.

Детали

Всех, как указано, осмотрели медики. "Никто из заложников и захватчик не пострадали", - говорится в сообщении.

Переговоры со злоумышленником, как сообщается, проводил глава МВД страны Ахметжанов. Он также руководил силовой операцией.

Напомним

Ранее 18 июня в Астане в Казахстане неизвестный захватил заложников в банке.

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