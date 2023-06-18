В Астане освободили всех заложников в банке, злоумышленника обезвредили

Детали

"Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Все заложники освобождены! Заложников освободили после штурма полиции. Всех сотрудников вывели. Захватчик обезврежен!" - сообщили в МВД Казахстана в Telegram.

Детали

Всех, как указано, осмотрели медики. "Никто из заложников и захватчик не пострадали", - говорится в сообщении.

Переговоры со злоумышленником, как сообщается, проводил глава МВД страны Ахметжанов. Он также руководил силовой операцией.

Напомним

Ранее 18 июня в Астане в Казахстане неизвестный захватил заложников в банке.