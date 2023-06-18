В Астане освободили всех заложников в банке, злоумышленника обезвредили
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Правоохранители Казахстана обезвредили злоумышленника, который взял заложников в банке в Астане, все люди, которые были в учреждении, освобождены. Об этом сообщили в МВД страны в воскресенье, пишет УНН.
Детали
"Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Все заложники освобождены! Заложников освободили после штурма полиции. Всех сотрудников вывели. Захватчик обезврежен!" - сообщили в МВД Казахстана в Telegram.
Детали
Всех, как указано, осмотрели медики. "Никто из заложников и захватчик не пострадали", - говорится в сообщении.
Переговоры со злоумышленником, как сообщается, проводил глава МВД страны Ахметжанов. Он также руководил силовой операцией.
Напомним
Ранее 18 июня в Астане в Казахстане неизвестный захватил заложников в банке.