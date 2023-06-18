В Астані звільнили всіх заручників у банку, зловмисника знешкодили
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Правоохоронці Казахстану знешкодили зловмисника, який взяв заручників у банку в Астані, усіх людей, які були в установі, звільнено. Про це повідомили в МВС країни у неділю, пише УНН.
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"Проведено успішну силову операцію у будівлі Каspi bank. Усіх заручників звільнено! Заручників звільнили після штурму поліції. Усіх співробітників вивели. Зловмисник знешкоджений!" - повідомили у МВС Казахстану у Telegram.
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Усіх, як вказано, оглянули медики. "Ніхто із заручників та зловмисник не постраждали", - ідеться у повідомленні.
Переговори із зловмисником, як повідомляється, проводив голова МВС країни Ахметжанов. Він також керував силовою операцією.
Нагадаємо
Раніше 18 червня в Астані в Казахстані невідомий захопив заручників у банку.