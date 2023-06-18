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В Астані невідомий захопив заручників у банку: що відомо

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. В Астані в Казахстані невідомий захопив заручників у банку, повідомляє казахстанське МВС та ЗМІ у неділю, пише УНН.

В Астані невідомий захопив заручників у банку: що відомо

Деталі

Казахстанське МВС в Telegram-канал повідомляє, що в будівлі банку Kaspi на вулиці Достик в Астані невідомий чоловік замкнув двері зсередини з відвідувачами установи.

За попередньою інформацією, чоловік озброєний.

Співробітники поліції ведуть переговори з чоловіком на місці події. Поліцейські просять жителів столиці зберігати спокій.

Повідомляють, що жителів прилеглих будинків евакуюють.

Як повідомляє у своєму телеграм-каналі журналіст Михайло Козачков, у відділенні банку перебуває семеро заручників. Повідомляють, що чоловікові, який захопив заручників, 30 років. Він озброєний пістолетом.

Також є інформація про те, що загалом у заручниках сім дівчат і один охоронець, пише Ulysmedia.kz. Kaspi bank пізніше повідомив, що в банку тільки співробітники, клієнтів немає.

Як пише Козачков, чоловік обіцяє вбити першого за три години в тому випадку, якщо його вимоги не будуть виконані.

З місця подій повідомляють про те, що зловмисник вимагає перевести всі активи Kaspi у фонд дітям-інвалідам, малозабезпеченим і нужденним. До банку, як повідомляється, прибула Нацгвардія.

Відео з місця подій публікуються в месенджерах і соцмережах.

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