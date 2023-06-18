В Астане неизвестный захватил заложников в банке: что известно

Детали

Казахстанское МВД в Telegram-канал сообщает, что в здании банка Kaspi на улице Достык в Астане неизвестный мужчина запер дверь изнутри с посетителями учреждения.

По предварительной информации, мужчина вооружен.

Сотрудники полиции ведут переговоры с мужчиной на месте происшествия. Полицейские просят жителей столицы сохранять спокойствие.

Сообщается, что жителей близлежащих домов эвакуируют.

Как сообщает в своем телеграмм-канале журналист Михаил Козачков, в отделении банка находится семь заложников. Сообщается, что мужчине, которой захватил заложников, 30 лет. Он вооружен пистолетом.

Также есть информация о том, что всего в заложниках семь девушек и один охранник, пишет Ulysmedia.kz. Kaspi bank позже сообщил, что в банке только сотрудники, клиентов нет.

Как пишет Козачков, мужчина обещает убить первого через три часа в том случае, если его требования не будут исполнены.

С места событий сообщается о том, что захватчик требует перевести все активы Kaspi фонд детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. К банку, как сообщается, прибыла Нацгвардия.

Видео с места событий публикуются в мессенджерах и соцсетях.