В Ассоциации фермеров возмущены выходками депутатов

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КИЕВ. 11 июля. УНН. Народные депутаты сделали все возможное, чтобы пополнить карманы крупных зернотрейдеров за счет госбюджета. Об этом в комментарии УНН сказал председатель ассоциации "Аграрный союз Украины" Геннадий Новиков, комментируя принятый ВРУ законопроект №7010.

Документ формально касается "единого окна" на таможне. Наряду с этим, во время голосования с нарушением Регламента, в законопроект были внесены поправки народного депутата Олега Кришина, которые позволили большим зернотрейдерам воспользоваться субсидиями фермеров на приобретение железнодорожных вагонов. Частичная компенсация составит 30%.

Аграрии просят Президента Украины Петра Порошенко ветировать поправки к закону. Некоторые народные депутаты, тем временем, настаивают на переголосовании документа.

Новиков предлагает принять более радикальные меры.

"Надо выполнять регламент ВРУ, а тех кто не выполняет и нарушает его - сажать за решетку. Это единственный выход", - считает он.

Новиков добавил, что это далеко не первая законодательства инициатива в сфере АПК, принята с грубым нарушением Регламента.

"Помним, как ночью вносились "соевые правки". Теперь неизвестно откуда появляется эта правка, ее дописывает кто и как хочет. Беспорядок какой", - сказал он.

Как и теперь, тогда "соевые правки" связывали с народным депутатом, членом Налогового Комитета ВР Виталием Хомутынником, который по совместительству владеет крупнейшим перерабатывающим агрохолдингом и зернотрейдером "Кернел".

По предварительным данным экспертов, с учетом сумм возврата НДС и закупки вагонов за бюджетные средства - размер госдотаций и преференций для "Кернел" в этом году может достичь 10 млрд грн.

Такая щедрость украинской власти как минимум экономически необоснованна, считает Новиков.

"10 млрд грн - это очень много. Я, конечно, не уверен, что именно такая сумма получится, но сегодня все сделано для того, чтобы они ("Кернел", - ред.) ее получили. Они имеют большое возмещения НДС при экспорте масличных, а простым аграриям - ноль. Да еще и хотят "залезть" на 945 млн грн компенсаций аграриям за покупку сельхозтехники. Если вагоны есть сельхозтехникой, то, извините", - сказал он, добавив, что в украинском парламенте лоббизм побеждает над здравым смыслом.

"Нельзя размазывать крошки госбюджета еще на крупные компании, надо поддерживать слабых. А может, давайте еще на самолетах их наклейки сделаем -" сделано за государственные средства ". Жаль, что у нас тот, кто сидит в ВР, делает все, чтобы средства плыли к нему рекой ", - резюмировал Новиков.

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