В Асоціації фермерів обурені витівками депутатів

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КИЇВ. 11 липня. УНН. Народні депутати зробили все можливе, аби поповнити кишені великих зернотрейдерів коштом держбюджету. Про це у коментарі УНН зазначив голова асоціації “Аграрний союз України” Геннадій Новіков, коментуючи прийнятий ВРУ законопроект №7010.

Документ формально стосується “єдиного вікна” на митниці. Поряд з цим, під час голосування, із порушенням Регламенту, до законопроекту були внесені поправки народного депутата Олега Кришина, які дозволили великим зернотрейдерам скористатися субсидіями фермерів для закупівлі залізничних вагонів. Часткова компенсація становитиме 30%.

Аграрії просять Президента України Петра Порошенка ветувати поправки до закону. Деякі народні депутати, тим часом, наполягають на переголосуванні документу.

Г.Новіков пропонує вжити більш радикальних заходів.

"Треба виконувати регламент ВРУ, а тих хто не виконує і порушує його - саджати за ґрати. Це єдиний вихід", - вважає він.

Новіков додав, що це далеко не перша законодавства ініціатива у сфері АПК, прийнята із грубим порушенням Регламенту.

" Пам'ятаємо, як вночі вносилися "соєві правки". Тепер невідомо звідки з'являється ця правка, її дописує хто як хоче. Безлад якийсь", - сказав він.

Як і тепер, тоді “соєві правки” пов’язували з народним депутатом, членом Податкового Комітету ВР Віталієм Хомутинніком, який за сумісництвом володіє найбільшим переробним агрохолдингом і зернотрейдером “Кернел”.

За попередніми даними експертів, з урахуванням сум повернення ПДВ і закупівлі вагонів за бюджетні кошти — розмір держдотацій і преференцій для “Кернел” в цьому році може досягти 10 млрд грн.

Така щедрість української влади як мінімум економічно необґрунтована, вважає Новіков.

"10 млрд грн - це дуже забагато. Я, звісно, не певен, що саме така сума вийде, але сьогодні все зроблене для того, щоб вони ("Кернел", - ред.) її отримали. Вони мають вагоме відшкодування ПДВ при експорті олійних, а простим аграріям - нуль. Та ще й хочуть" залізти" на 945 млн грн компенсацій аграріям за покупку сільгосптехніки. Якщо вагони є сільгосптехнікою, то, вибачте", - сказав він, додавши, що в українському парламенті лобізм перемагає над здоровим глуздом.

" Не можна розмазувати крихти держбюджету ще й на великі компанії, треба підтримувати слабших. Чи, можливо, давайте ще на літаках їх наклейки зробимо - " зроблено за державні кошти". Прикро, що у нас той, хто сидить у ВР, робить все, аби кошти пливли до нього рікою", - резюмував Новіков.

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