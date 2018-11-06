В армию на контракт в этом году приняли более 27 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В течение этого года на контрактную службу по контракту в Вооруженные силы Украины принято более 27 тысяч человек, из которых 1,7 тыс. офицеров. Об этом сегодня сообщил на брифинге заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"С начала 2018 года на военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины принято более 27 тысяч человек, в том числе 1,7 тыс. офицеров", - цитирует чиновника пресс-служба министерства.
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Напомним, минимальное денежное обеспечение контрактника ВСУ с 1 января увеличится до 11,5 тыс. гривен.
Как сообщал УНН, осенний призыв в Киеве оказался под угрозой срыва.