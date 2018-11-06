В армію на контракт цього року прийняли понад 27 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Протягом цього року на контрактну службу за контрактом до Збройних сил Україні прийнято понад 27 тисяч осіб, з яких 1,7 тис. офіцерів. Про це сьогодні повідомив на брифінгу заступник міністра оборони України Ігор Павловський, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
“З початку 2018 року на військову службу за контрактом у Збройних Силах України прийнято понад 27 тисяч осіб, у тому числі 1700 офіцерів”, — цитує посадовця прес-служба міністерства.
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Нагадаємо, мінімальне грошове забезпечення контрактника ЗСУ з 1 січня збільшиться до 11,5 тис. гривень.
Як повідомляв УНН, осінній призов у Києві опинився під загрозою зриву.