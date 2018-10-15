Мінімальне грошове забезпечення контрактника ЗСУ з 1 січня збільшиться до 11,5 тис. гривень – секретар Комітету з нацбезпеки Іван Вінник

Крім того, за словами Вінника, влада має впровадити дієву пільгову систему квартирного забезпечення військовослужбовців на базі Державної іпотечної установи.

"На моє переконання, після 10 років служби в армії професійний військовослужбовець та/або члени його родини повинні стати власниками квартири без додаткових витрат", - зазначив він.

При цьому секретар Комітету з нацбезпеки визнав, що наразі Кабінет міністрів України під керуванням Володимира Гройсмана не виконує своїх обов'язків щодо забезпечення належного рівня соціального захисту для військовослужбовців.

"На тлі "чергових" детонацій військових арсеналів та за відсутності дієвих кроків Уряду Гройсмана щодо поліпшення грошового забезпечення військових можна зробити висновок про неадекватне ставлення держави до захисників України", - підкреслив Вінник.

Серед інших першочергових завдань влади у сфері підвищення обороноздатності країни Вінник назвав спрощення бюрократії Міністерства оборони України під час замовлення розробки, постачання та прийняття на озброєння новітніх зразків озброєнь та боєприпасів, а також організацію фахового обговорення та напрацювання рішень для захисту стратегічних арсеналів та сховищ боєприпасів ЗСУ.