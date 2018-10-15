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Минимальное денежное обеспечение контрактника ВСУ с 1 января увеличится до 11,5 тыс. Гривен - секретарь Комитета по нацбезопасности Иван Винник

Киев  •  УНН

 • 7700 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Минимальное денежное обеспечение контрактника Вооруженных сил Украины увеличит до уровня 11,5 тыс. Грн, начинаю с 1 января 2019 года. Соответствующее обязательство на себя взял секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник на своей странице в Facebоok , передает УНН.

Кроме того, по словам Винника, власти внедрить действенную льготную систему квартирного обеспечения военнослужащих на базе Государственного ипотечного учреждения.

"По моему убеждению, после 10 лет службы в армии профессиональный военнослужащий и / или члены его семьи должны стать владельцами квартиры без дополнительных расходов", - отметил он.

При этом секретарь Комитета по нацбезопасности признал, что пока Кабинет министров Украины под управлением Владимира Гройсмана не выполняет своих обязанностей по обеспечению надлежащего уровня социальной защиты военнослужащих.

"На фоне" дежурных "детонаций военных арсеналов и при отсутствии действенных шагов Правительства Гройсмана по улучшению денежного довольствия военнослужащих можно сделать вывод о неадекватное отношение государства к защитникам Украины", - подчеркнул Винник.

Среди других первоочередных задач власти в сфере повышения обороноспособности страны Винник назвал упрощение бюрократии Министерства обороны Украины при заказе разработки, поставки и принятия на вооружение новейших образцов вооружений и боеприпасов, а также организацию профессионального обсуждения и выработки решений для защиты стратегических арсеналов и хранилищ боеприпасов ВСУ.

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