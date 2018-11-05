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ЗСУ увійшли до топ-10 армій Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Українська армія посіла 10-е місце з 25 країн у рейтингу найсильніших армій Європи, складеного виданням Business Insider, передає УНН.

Як зазначається, у рейтингу українська армія посіла 10 місце. Бюджет армії становить 4,88 млрд дол. У складі української армії, як зазначається, - 1,1 млн військовослужбовців, 2214 танків, 240 військових повітряних суден, з яких 39 винищувачів, і 25 морських суден.

Першу сходинку армій Європи займає Росія. Друге і третє місце займають Франція та Велика Британія відповідно. Четверте місце посідає Туреччина, далі йдуть Німеччина, Італія, Іспанія, Польща та Греція.

Останню - 25-ту - сходинку рейтингу займає Бельгія.

При складанні списку найсильніших армій Європи видання, як зазначається, використало дані рейтингу Global Firepower і враховувало такі фактори, як географія, логістика, природні і промислові ресурси, різноманітність і чисельність озброєння та техніки, кількість живої сили, розвиненість країни в цілому тощо.

Нагадаємо, Збройні сили України у 2018 році посіли 8-е місце в рейтингу найсильніших армій в Європі за версією Global Firepower.

Як повідомляв УНН, відеоролик про українську армію потрапив до кращих рекрутингових відео у світі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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