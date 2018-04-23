Українська армія потрапила в топ-10 рейтингу найкращих в Європі

Всього у 2018 році до переліку входить 33 країни. Перше місце посідає Франція, далі в трійці розташувались відповідно Велика Британія і Німеччина. Також випередили Україну Італія, Іспанія, Польща і Греція. Замикають першу десятку Чеська Республіка та Швеція. Зазначимо, що Україна займає у рейтингу найвищу позицію серед усіх держав, що не являються членами НАТО. Окрім неї та Швеції, до альянсу входять всі країни з першої десятки рейтингу.



Зазначимо, для створення рейтингу компанія провела комплексне дослідження, в ході якого врахувала понад 50 чинників. Бонусні бали отримали країни, у яких є ядерний арсенал, а також країни, які є членами НАТО.



Як повідомляв УНН, ЗСУ за рік піднялися на одну сходинку в рейтингу найсильніших армій світу Global Firepower і посіли 29 місце з 136 країн.



