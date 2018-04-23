Украинская армия попала в топ-10 рейтинга лучших в Европе

Всего в 2018 году в перечень входит 33 страны. Первое место занимает Франция, далее в тройке расположились соответственно Великобритания и Германия. Также опередили Украину Италия, Испания, Польша и Греция. Замыкают первую десятку Чехия и Швеция. Отметим, что Украина занимает в рейтинге самую высокую позицию среди всех государств, не являющихся членами НАТО. Кроме нее и Швеции, в альянс входят все страны из первой десятки рейтинга.



Отметим, для создания рейтинга компания провела комплексное исследование, в ходе которого учла более 50 факторов. Бонусные баллы получили страны, в которых ядерный арсенал, а также страны, которые являются членами НАТО.



Как сообщал УНН, ВСУ за год поднялись на одну строчку в рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower и заняли 29 место из 136 стран.



