Відео про українську армію потрапило до кращих рекрутингових роликів у світі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Відеоролик про українську армію потрапив до кращих рекрутингових відео у світі, передає УНН з посиланням на Business Insider.
Відео про українських військових, оприлюднене ще у 2016 році, зайняло друге місце серед семи кращих військових рекрутингових відеороликів з усього світу, поступившись лише армії Швеції.
Відеоролик з України називають "шедевром з точки зору кіновиробництва і оповіді".
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"Це відео поза категоріями надзвичайного, і, чесно кажучи, було складно ставити його на друге місце", - відзначається у статті Еріка Мілзарскі для We Are The Mighty.
Загалом рейтинг з семи країн виглядає так:
Як повідомляв УНН, ЗСУ за рік піднялися на одну сходинку в рейтингу найсильніших армій світу Global Firepower і посіли 29 місце з 136 країн.