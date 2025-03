Відео про українську армію потрапило до кращих рекрутингових роликів у світі

Відео про українських військових, оприлюднене ще у 2016 році, зайняло друге місце серед семи кращих військових рекрутингових відеороликів з усього світу, поступившись лише армії Швеції.

Відеоролик з України називають "шедевром з точки зору кіновиробництва і оповіді".

"Це відео поза категоріями надзвичайного, і, чесно кажучи, було складно ставити його на друге місце", - відзначається у статті Еріка Мілзарскі для We Are The Mighty.

Загалом рейтинг з семи країн виглядає так:

Збройні сили Швеції;

Сухопутні війська України;

Королівська армія Нідерландів;

Парашутисти ВДВ Росії;

Сили оборони Ірландії;

Королівська морська піхота Великої Британії;

Збройні сили Республіки Корея.

Як повідомляв УНН, ЗСУ за рік піднялися на одну сходинку в рейтингу найсильніших армій світу Global Firepower і посіли 29 місце з 136 країн.