Видео об украинской армии попал в список лучших рекрутинговых роликов в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Видеоролик об украинской армии попал в список лучших рекрутинговых видео в мире, передает УНН со ссылкой на Business Insider.
Видео об украинских военных, опубликованное еще в 2016 году, занял второе место среди семи лучших военных рекрутинговых видеороликов со всего мира, уступив только армии Швеции.
Видеоролик с Украины называют "шедевром с точки зрения кинопроизводства и повествования".
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"Это видео вне категорий удивительного, и, честно говоря, было сложно ставить его на второе место", - отмечается в статье Эрика Милзарски для We Are The Mighty.
В целом рейтинг из семи стран выглядит так:
Как сообщал УНН, ВСУ за год поднялись на одну строчку в рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower и заняли 29 место из 136 стран.