Видео об украинской армии попал в список лучших рекрутинговых роликов в мире

Видео об украинских военных, опубликованное еще в 2016 году, занял второе место среди семи лучших военных рекрутинговых видеороликов со всего мира, уступив только армии Швеции.

Видеоролик с Украины называют "шедевром с точки зрения кинопроизводства и повествования".

"Это видео вне категорий удивительного, и, честно говоря, было сложно ставить его на второе место", - отмечается в статье Эрика Милзарски для We Are The Mighty.

В целом рейтинг из семи стран выглядит так:

Вооруженные силы Швеции;

Сухопутные войска Украины;

Королевская армия Нидерландов;

Парашютисты ВДВ России;

Силы обороны Ирландии;

Королевская морская пехота Великобритании;

Вооруженные силы Республики Корея.

Как сообщал УНН, ВСУ за год поднялись на одну строчку в рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower и заняли 29 место из 136 стран.