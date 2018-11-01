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Видео об украинской армии попал в список лучших рекрутинговых роликов в мире

Киев  •  УНН

 • 28344 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Видеоролик об украинской армии попал в список лучших рекрутинговых видео в мире, передает УНН со ссылкой на Business Insider.

Видео об украинских военных, опубликованное еще в 2016 году, занял второе место среди семи лучших военных рекрутинговых видеороликов со всего мира, уступив только армии Швеции.

Видеоролик с Украины называют "шедевром с точки зрения кинопроизводства и повествования".

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"Это видео вне категорий удивительного, и, честно говоря, было сложно ставить его на второе место", - отмечается в статье Эрика Милзарски для We Are The Mighty.

В целом рейтинг из семи стран выглядит так:

  • Вооруженные силы Швеции;
  • Сухопутные войска Украины;
  • Королевская армия Нидерландов;
  • Парашютисты ВДВ России;
  • Силы обороны Ирландии;
  • Королевская морская пехота Великобритании;
  • Вооруженные силы Республики Корея.

    • Как сообщал УНН, ВСУ за год поднялись на одну строчку в рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower и заняли 29 место из 136 стран.

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