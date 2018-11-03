В армии Египта назвали причину крушения МиГ-29
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Истребитель МиГ-29М потерпел крушение в Египте из-за технической неисправности. Об этом сообщил официальный представитель египетских вооруженных сил Тамер ар-Рифаи, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
По его словам, "истребитель разбился во время тренировочного полета".
Как отметил ар-Рифаи, военный самолет потерпел крушение "в результате технической неисправности в элементах управления". Он добавил, что пилот разбившегося истребителя остался жив.
Напомним, в субботу в Египте во время выполнения тренировочного полета потерпел крушение один из истребителей МиГ-29М/М2, поставленный Россией в 2018 году в рамках коммерческого контракта.
В прошлом месяце истребитель МиГ-29 разбился в Подмосковье.