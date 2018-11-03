В армії Єгипту назвали причину аварії МіГ-29
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Винищувач МіГ-29М зазнав аварії в Єгипті через технічну несправність. Про це повідомив офіційний представник єгипетських збройних сил Тамер ар-Ріфаї, передає УНН з посиланням на ТАСС.
За його словами, "винищувач розбився під час тренувального польоту".
Як зазначив ар-Ріфаї, військовий літак зазнав аварії "в результаті технічної несправності в елементах управління". Він додав, що пілот винищувача залишився живий.
Нагадаємо, в суботу в Єгипті під час виконання тренувального польоту зазнав аварії один з винищувачів МіГ-29М/М2, поставлений Росією в 2018 році в рамках комерційного контракту.
Минулого місяця винищувач МіГ-29 розбився в Підмосков'ї.