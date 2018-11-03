В Египте разбился МиГ-29
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В субботу в Египте во время выполнения тренировочного полета потерпел крушение один из истребителей МиГ-29М/М2, поставленный Россией в 2018 году в рамках коммерческого контракта. Об этом со ссылкой на источники пишет издание "Коммерсант", передает УНН.
По предварительной информации, египетский пилот успел катапультироваться, его жизни ничего не угрожает. По словам источника в авиационной промышленности, причиной инцидента могли стать либо технические неполадки (например, отказ комплексной системы управления), или неправильные действия пилота.
Расследование будет вестись специальной комиссией ВВС Египта, российская сторона, в свою очередь, готова выслать в Каир своих специалистов.
Отмечается, что объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подтвердила факт аварии.
Как сообщал УНН, в прошлом месяце истребитель МиГ-29 разбился в Подмосковье.