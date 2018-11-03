У Єгипті розбився МіГ-29
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У суботу в Єгипті під час виконання тренувального польоту зазнав аварії один з винищувачів МіГ-29М/М2, поставлений Росією в 2018 році в рамках комерційного контракту. Про це з посиланням на джерела пише видання "Комерсант", передає УНН.
За попередньою інформацією, єгипетський пілот встиг катапультуватися, його життю нічого не загрожує. За словами джерела в авіаційній промисловості, причиною інциденту могли стати або технічні неполадки (наприклад, відмова комплексної системи управління), або неправильні дії пілота.
Розслідування вестиметься спеціальною комісією ВПС Єгипту, російська сторона, в свою чергу, готова вислати до Каїра своїх фахівців.
Зазначається, що об'єднана авіабудівна корпорація (ОАК) підтвердила факт аварії.
Як повідомляв УНН, минулого місяця винищувач МіГ-29 розбився у Підмосков’ї.