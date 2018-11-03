У Єгипті розбився МіГ-29

КИЇВ. 3 листопада. УНН. У суботу в Єгипті під час виконання тренувального польоту зазнав аварії один з винищувачів МіГ-29М/М2, поставлений Росією в 2018 році в рамках комерційного контракту. Про це з посиланням на джерела пише видання "Комерсант", передає УНН.