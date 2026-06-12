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В Армении пророссийский блок подал заявление об аннулировании результатов выборов

Киев • УНН

 • 1120 просмотра

Блок "Сильная Армения" оспаривает результаты выборов из-за нарушений и использования админресурса. Политсила требует пересчета 100 тысяч спорных голосов.

В Армении пророссийский блок подал заявление об аннулировании результатов выборов

Политический блок "Сильная Армения" подал в Центральную избирательную комиссию заявление об отмене результатов парламентских выборов, состоявшихся 7 июня. Об этом сообщает Azatutyun, пишет УНН.

Детали

Представитель политической силы, кандидат в депутаты Арам Вардеванян заявил, что власти использовали административный ресурс, а также говорил о криминальных преследованиях, атмосфере страха и нарушениях в день голосования.

"Сильная Армения" считает сомнительными по меньшей мере 100 тысяч голосов, отданных за партию "Гражданский договор".

Вардеванян утверждает, что "Гражданский договор" не победил и должен был бы состояться второй тур.

ЦИК рассмотрит заявление "Сильной Армении" в это воскресенье, в день обнародования окончательных результатов выборов.

Также в поданном заявлении "Сильная Армения" требует пересчета голосов, по которому комиссия должна принять отдельное решение.

По словам Арама Вардеваняна, если результаты спорных участков влияют на итог выборов, пересчет является обязательным.

Напомним

ЦИК Армении завершила подсчет голосов, где партия Пашиняна набрала 49,81%. Из-за перераспределения мандатов она, как прогнозируют, может получить около 60% мест в парламенте.

Выбор между Европой и россией - выборы в Армении показали дальнейшую потерю влияния кремля08.06.26, 16:49 • 83893 просмотра

Ольга Розгон

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