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10 марта, 18:32 • 90894 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 17:10 • 100685 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101092 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 114427 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В АРМА пообещали в ближайшее время перечислить в бюджет значительные суммы

В АРМА пообещали в ближайшее время перечислить в бюджет значительные суммы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 февраля. УНН. В государственный бюджет в ближайшее время будут перечислены значительные суммы средств от управления арестованным имуществом. Об этом сообщил сегодня на брифинге председатель Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений Антон Янчук, передает УНН.

"В ближайшие месяцы ожидаем первые и существенные поступления в государственный бюджет от управления арестованным имуществом", - сказал он.

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Однако Янчук не уточнил, о каких суммах идет речь.

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"Сейчас работаем над тем, какие выбрать статистические показатели. Мы даже думаем над тем, чтобы сделать определенные показатели на сайте в онлайн-режиме", - добавил он.

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