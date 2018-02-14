В АРМА пообещали в ближайшее время перечислить в бюджет значительные суммы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В государственный бюджет в ближайшее время будут перечислены значительные суммы средств от управления арестованным имуществом. Об этом сообщил сегодня на брифинге председатель Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений Антон Янчук, передает УНН.
"В ближайшие месяцы ожидаем первые и существенные поступления в государственный бюджет от управления арестованным имуществом", - сказал он.
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Однако Янчук не уточнил, о каких суммах идет речь.
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"Сейчас работаем над тем, какие выбрать статистические показатели. Мы даже думаем над тем, чтобы сделать определенные показатели на сайте в онлайн-режиме", - добавил он.