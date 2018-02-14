В АРМА пообіцяли найближчим часом перерахувати до бюджету значні суми

“Найближчими місяцями очікуємо перші і суттєві надходження до державного бюджету від управління арештованим майном”, — сказав він.

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Однак Янчук не уточнив, про які йдеться суми.

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“Наразі працюємо над тим, які обрати статистичні показники. Ми навіть думаємо над тим, щоб зробити певні показники на сайті в онлайн-режимі”, — додав він.