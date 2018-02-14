В АРМА пообіцяли найближчим часом перерахувати до бюджету значні суми
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. До державного бюджету найближчим часом будуть перераховані значні суми коштів від управління арештованим майном. Про це повідомив сьогодні на брифінгу голова Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів Антон Янчук, передає УНН.
“Найближчими місяцями очікуємо перші і суттєві надходження до державного бюджету від управління арештованим майном”, — сказав він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В АРМА розповіли, хто може користуватися приміщеннями ТРЦ “Гуллівер”
Однак Янчук не уточнив, про які йдеться суми.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В АРМА заявили, що приміщення ТРЦ "Гуллівер" передані в управління компанії-управителю
“Наразі працюємо над тим, які обрати статистичні показники. Ми навіть думаємо над тим, щоб зробити певні показники на сайті в онлайн-режимі”, — додав він.