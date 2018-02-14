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В АРМА пообіцяли найближчим часом перерахувати до бюджету значні суми

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. До державного бюджету найближчим часом будуть перераховані значні суми коштів від управління арештованим майном. Про це повідомив сьогодні на брифінгу голова Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів Антон Янчук, передає УНН.

“Найближчими місяцями очікуємо перші і суттєві надходження до державного бюджету від управління арештованим майном”, — сказав він.

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Однак Янчук не уточнив, про які йдеться суми.

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“Наразі працюємо над тим, які обрати статистичні показники. Ми навіть думаємо над тим, щоб зробити певні показники на сайті в онлайн-режимі”, — додав він.

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