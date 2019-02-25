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В АРМА перечислили самые большие активы в управлении агентства

В АРМА перечислили самые большие активы в управлении агентства

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) назвали перечень крупнейших активов, переданных в управление управляющим на основании договоров. Его озвучил во время презентации публичного отчета об итогах деятельности ведомства в 2018 году председатель Нацагентства Антон Янчук, передает УНН.

Так, по его словам, управление арестованным имуществом возможно только на основе одной из двух оснований - или решения следственного судьи или суда, или согласие самого владельца активов.

На основании решения суда, АРМА осуществляет управление активами путем или передачи активов в управление на основании договора управления, или реализации активов с последующим размещением наличных средств на счетах в государственных банках до окончания уголовного производства.

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"Как показывает анализ работы функции управления арестованным имуществом, из всех переданных в управление АРМА активов более 50% было передано в управление по договорам управления, примерно 40% находится на разных стадиях проработки, и только чуть более 1% было реализовано", - сказал он.

Янчук объяснил такую малую долю активов тем, что в Украине предусмотрено "коммерческую модель" управления арестованным имуществом. Она означает, что управление должно происходить таким образом, чтобы максимально сохранять стоимость арестованного имущества, при этом продажа возможна лишь тогда, когда имущество подпадает под определенный перечень.

"Мы попытались выделить самые большие активы, переданные в управление управляющим на основании договоров управления. К ним следует отнести конгрессно-выставочный центр "Парковый", 4 этажа бизнес-центра "Гулливер", две теплоэлектростанции (Новороздольский и Новояворовск - ред.) во Львовской области, Новоайдаровский зерновой элеватор в Лугансокй области, более 100 объектов недвижимости в 18 областных центрах Украины, принадлежащих группе компаний "АИС", Одесский ЦУМ и гостиница "Черное море" в городе Одесса", - отметил председатель Нацагентства.

Как сообщал УНН, в 2018 году Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) направило 81 запрос в другие страны по выявлению и розыску активов в рамках уголовных производств.

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