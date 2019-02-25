За рік в Україні наклали арешт на 3% знайдених АРМА об’єктів нерухомості

КИЇВ. 25 лютого. УНН. У 2018 році Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) розшукала з метою арешту і конфіскації понад 7093 об’єктів нерухомості. В результаті опрацювання інформації АРМА, за зверненнями правоохоронних органів було накладено арешти на понад 220 об’єктів нерухомості, тобто трохи більше ніж 3,1% загальної кількості виявлених об’єктів. Про це під час презентації публічного звіту про підсумки діяльності відомства у 2018 році сказав голова Нацагентства Антон Янчук, передає УНН.