За рік в Україні наклали арешт на 3% знайдених АРМА об’єктів нерухомості
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. У 2018 році Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) розшукала з метою арешту і конфіскації понад 7093 об’єктів нерухомості. В результаті опрацювання інформації АРМА, за зверненнями правоохоронних органів було накладено арешти на понад 220 об’єктів нерухомості, тобто трохи більше ніж 3,1% загальної кількості виявлених об’єктів. Про це під час презентації публічного звіту про підсумки діяльності відомства у 2018 році сказав голова Нацагентства Антон Янчук, передає УНН.
“В результаті опрацювання інформації про активи, які були виявлені АРМА, за зверненнями правоохоронних органів було накладено арешти на понад 220 об’єктів нерухомості загальною вартістю понад 500 млн грн. Це не поганий результат для початку, але ми бачимо різницю між обсягом виявлених активів і кількістю накладених арештів”, — сказав Янчук.
За його словами, загалом минулого року АРМА розшукала та виявила понад 7093 об’єктів нерухомості з метою їх арешту і конфіскації.
“Логістика функцій наступна: правоохоронні органи або суди ставлять завдання з розшуку активів, Арма виконує розшукову функцію, ретранслює одержану інформацію запитувачам. Далі запитувачі використовують цю інформацію. Загалом мета — використання цієї інформації для того, щоб звернутись до суду і накласти арешт на майно. АРМА в цій частині жодної функції не виконує. Функція АРМА 3 розшуку майна закінчується на наданні відповіді на запит правоохоронного органу або суду”, — пояснив голова Нацагентства.
Як повідомляв УНН, станом на 5 лютого Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, з початку року отримало від реалізації арештованих активів майже 25 млн грн.