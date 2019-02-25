За год в Украине наложили арест на 3% найденных АРМА объектов недвижимости

"В результате обработки информации об активах, которые были обнаружены АРМА, по обращениям правоохранительных органов был наложен арест на более 220 объектов недвижимости общей стоимостью более 500 млн грн. Это не плохой результат для начала, но мы видим разницу между объемом выявленных активов и количеству наложенных арестов ", - сказал Янчук.

По его словам, в целом в прошлом году АРМА разыскала и обнаружила более 7093 объектов недвижимости с целью их ареста и конфискации.

"Логистика функций следующая: правоохранительные органы или суды ставят задачу по поиску активов, АРМА выполняет розыскную функцию, ретранслирует полученную информацию запрашивающим. Далее спрашивающие используют эту информацию. В общем цель - использование этой информации для того, чтобы обратиться в суд и наложить арест на имущество. АРМА в этой части никакой функции не выполняет. Функция АРМА с розыска имущества заканчивается на предоставлении ответа на запрос правоохранительных органов или суда", - пояснил председатель нацагентства.

Как сообщал УНН, по состоянию на 5 февраля Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, с начала года получило от реализации арестованных активов почти 25 млн грн.



