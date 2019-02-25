АРМА торік надіслало 81 звернення за кордон у пошуках активів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. У 2018 році Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) надіслало 81 запит до інших країн стосовно виявлення та розшуку активів у межах кримінальних проваджень. Про це під час презентації публічного звіту про підсумки діяльності відомства у 2018 році сказав голова АРМА Антон Янчук, передає УНН.
"У 2018 році АРМА було направлено 81 звернення (до інших держав – ред.) стосовно виявлення та розшуку активів в межах кримінальних проваджень за запитом правоохоронних органів в Україні", - сказав він.
За інформацією АРМА, запити було направлено, зокрема, до Німеччини, Великої Британії, Британських Віргінських островів, Кіпру, Швейцарії, Ліхтенштейну, Чехії, Угорщини, Словаччини, Румунії, Польщі, Італії, Франції, Австрії, ОАЕ, Латвії, Канади, Нідерландів, Мальти, Португалії, Республіки Ліберії, Чорногорії, Іспанії, США, Республіки Панама, Хорватії, Естонії, Греції, Литви, Молдови, Нігерії, Сейшельських островів.
"Що більш показово, до АРМА надійшло 15 запитів від іноземних аналогів АРМА в іноземних країнах стосовно виявлення та розшуку активів, зокрема, це запити від Великої Британії, Латвії, Польщі, Португалії, Британських Віргінських островів, Німеччини, Італії, Франції, Ізраїлю, Литви, Молдови, Данії та Бельгії", - зазначив Янчук.
На його думку, це свідчить про міжнародне визнання мандату АРМА на розшук активів.
"Ця комунікація відбувається за рахунок доступу до низки міжнародних систем з розшуку активів. Станом на сьогодні АРМА доєдналась до всіх існуючих на планеті глобальних транскордонних мереж з обміну даними про розшук активів", - додав голова Нацагентства.
Як повідомляв УНН, Національне антикорупційне бюро України знайшло слід української корупції у 65 країнах світу.