АРМА торік надіслало 81 звернення за кордон у пошуках активів

КИЇВ. 25 лютого. УНН. У 2018 році Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) надіслало 81 запит до інших країн стосовно виявлення та розшуку активів у межах кримінальних проваджень. Про це під час презентації публічного звіту про підсумки діяльності відомства у 2018 році сказав голова АРМА Антон Янчук, передає УНН.