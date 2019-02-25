АРМА в прошлом году направило 81 обращение за границу в поисках активов

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В 2018 году Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) направило 81 запрос в другие страны по выявлению и розыску активов в рамках уголовных производств. Об этом во время презентации публичного отчета об итогах деятельности ведомства в 2018 году сказал глава АРМА Антон Янчук, передает УНН.