В Аризоне обстреляли офис Демократической партии США
Киев • УНН
Неизвестный обстрелял предвыборный офис Демократической партии США в пригороде Финикса, штат Аризона. Полиция обнаружила пулевые отверстия в дверях и окнах, никто не пострадал, инцидент расследуют как имущественное преступление.
Неизвестный обстрелял предвыборный офис кампании Демократической партии США в пригороде Финикса (штат Аризона), нанеся ущерб. Никто не пострадал. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
Полиция сообщила, что повреждения обнаружили рано в понедельник 23 сентября, и инцидент расследуют как имущественное преступление, поскольку во время выстрелов в офисе никого не было.
В тот же день телеканалы Phoenix показали видео, на котором видно две пулевые дыры в дверях и еще две в окнах офиса.
Мы благодарны полиции за быстрое прибытие на место происшествия. Нам повезло, что никто не присутствовал и не пострадал,
Напомним
В июне этого года в американском штате Огайо в результате масштабной стрельбы погиб один человек и еще 26 получили ранения.