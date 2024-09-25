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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Аризоне обстреляли офис Демократической партии США

В Аризоне обстреляли офис Демократической партии США

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 03:07  •  7835 просмотра

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Неизвестный обстрелял предвыборный офис Демократической партии США в пригороде Финикса, штат Аризона. Полиция обнаружила пулевые отверстия в дверях и окнах, никто не пострадал, инцидент расследуют как имущественное преступление.

Неизвестный обстрелял предвыборный офис кампании Демократической партии США в пригороде Финикса (штат Аризона), нанеся ущерб. Никто не пострадал. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Полиция сообщила, что повреждения обнаружили рано в понедельник 23 сентября, и инцидент расследуют как имущественное преступление, поскольку во время выстрелов в офисе никого не было.

В тот же день телеканалы Phoenix показали видео, на котором видно две пулевые дыры в дверях и еще две в окнах офиса.

Мы благодарны полиции за быстрое прибытие на место происшествия. Нам повезло, что никто не присутствовал и не пострадал,

сказал координатор кампании Демократической партии Аризоны Шон МакЭнерни.

Напомним

В июне этого года в американском штате Огайо в результате масштабной стрельбы погиб один человек и еще 26 получили ранения.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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