В Аризоне обстреляли офис Демократической партии США

Неизвестный обстрелял предвыборный офис кампании Демократической партии США в пригороде Финикса (штат Аризона), нанеся ущерб. Никто не пострадал. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Полиция сообщила, что повреждения обнаружили рано в понедельник 23 сентября, и инцидент расследуют как имущественное преступление, поскольку во время выстрелов в офисе никого не было.

В тот же день телеканалы Phoenix показали видео, на котором видно две пулевые дыры в дверях и еще две в окнах офиса.

Мы благодарны полиции за быстрое прибытие на место происшествия. Нам повезло, что никто не присутствовал и не пострадал, сказал координатор кампании Демократической партии Аризоны Шон МакЭнерни.

Напомним

В июне этого года в американском штате Огайо в результате масштабной стрельбы погиб один человек и еще 26 получили ранения.