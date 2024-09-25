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В Аризоні обстріляли офіс Демократичної партії США

В Аризоні обстріляли офіс Демократичної партії США

Київ • УНН

 • 61136 перегляди

Невідомий обстріляв передвиборчий офіс Демократичної партії США в передмісті Фінікса, штат Аризона. Поліція виявила кульові отвори в дверях і вікнах, ніхто не постраждав, інцидент розслідують як майновий злочин.

Невідомий обстрілявпередвиборчий офіс кампанії Демократичної партії США в передмісті Фінікса (штат Аризона), завдавши шкоди. Ніхто не постраждав. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Поліція повідомила, що пошкодження виявили рано в понеділок 23 вересня, і інцидент розслідують як майновий злочин, оскільки під час пострілів в офісі нікого не було.

Того ж дня телеканали Phoenix показали відео, на якому видно дві кульові діри в дверях і ще дві у вікнах офісу.

Ми вдячні поліції за швидке прибуття на місце події. Нам пощастило, що ніхто не був присутній і не постраждав,

сказав координатор кампанії Демократичної партії Арізони Шон МакЕнерні.

Нагадаємо

У червні цього року в американському штаті Огайо в результаті масштабної стрілянини загинула одна людина і ще 26 отримали поранення.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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