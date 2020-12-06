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В Аргентине ввели налог “для миллионеров” для оплаты мер по борьбе с COVID-19

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Аргентине ввели налог на богатых людей для оплаты мер по борьбе с COVID-19 на фоне продолжающейся пандемии коронавируса и для спасения экономики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Отмечается, что сенаторы утвердили единовременный сбор, который называли “налогом миллионера”, 42 голосами за, против — 26.

Теперь те, кто имеет активы на сумму более 200 млн песо (2,5 млн долларов), а это около 12 тысяч человек, придется заплатить.

Один из авторов закона заявил, что это коснется лишь около 0,8% налогоплательщиков. Они будут платить прогрессивную ставку до 3,5% за богатства в Аргентине и до 5,25% за то имущество, которое за пределами страны.

По данным СМИ, из собранных денег 20% пойдет на медицинские расходные материалы, 20% — на помощь малому и среднему бизнесу, 20% — на стипендии для студентов, 15% — на социальное развитие, а остальные 25% — на природные газовые предприятия.

В Аргентине зафиксировано около 1,5 миллиона инфекций и почти 40 тысяч смертей от коронавируса. Локдаун дополнительно ударил по экономике страны с 45-миллионным населением, которая борется с безработицей, высоким уровнем бедности и огромным государственным долгом.

Напомним, по количеству заразившихся коронавирусом в мире Аргентина занимает 9-е место.

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